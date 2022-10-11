Gana'da sel felaketi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu aktarıldı.
Afrika 11.10.2022, 14:33
Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Koordinatörü Kwame Appiah Kodua, son günlerde bölgede devam eden şiddetli yağışların sellere yol açtığını belirtti.
Kodua, vilayetteki sellerde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 10 kişinin de kaybolduğunu kaydetti.
Sel nedeniyle yüzlerce evin sular altına kaldığını aktaran Kodua, selde kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Ulusal basındaki haberlerde, başkent Akra'daki sellerde de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 binden fazla ailenin yerinden olduğu kaydedildi.
Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.
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