Gana Meclisi’nde drone tartışması

Afrika’nın önemli liman ülkelerinden olan Gana’da, kırsalda yaşayan hastalara kan ve acil ilaçların yetiştirilmesi için drone kullanılması milletvekilleri arasında tartışma konusu oldu.

Milletvekillerinin bir kısmı öneriyi desteklerken diğerleri dronelere yapılacak yatırımın daha fazla ambulans ve sağlık kuruluşu yatırımına kullanılması gerektiğini savundu.

Tasarının mecliste kabul edildiği duyuruldu.

Gana Tabipler Birliği de konuyla ilgili açıklama yaparak, dronelerin ülkenin sağlık sorunlarını çözmeyeceğini ve ilk olarak mahkeme esasına göre test edilmeleri gerektiğini belirterek yeni onaylanan tasarının askıya alınmasını talep etti.

Drone ihalesinin Zipline International Inc. isimli bir şirkete verildiği ve önümüzdeki dört yıl içinde 12 milyon dolar ödeneceği kaydediliyor.

29 milyon nüfusun yaşadığı Gana’da 55’ten az ambulansın olduğu söyleniyor.

Diğer yandan Ruanda’da acil durumlarda kan ya da acil ilaç ulaştırmak için dronelerin kullanıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 15:17