Gana'da Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nde ilk bayram namazı kılındı.

Başkent Akra'nın Kanda bölgesindeki Gana Millet Camisi ve Külliyesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan kadın, erkek ve çocuklar geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

İmamların vaazlarıyla başlayan Kurban Bayramı namazına, Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawumia, bakanlar ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca namaz sırasında Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo camide bulundu.

Gana Müftüsü Şeyh Osman Nuhu Sharubutu, namazdan sonra okuduğu hutbede ülkede birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Sharubutu'nun okuduğu hutbenin ardından cemaat bayramlaşarak camiden ayrıldı.

Türkiye tarafından Akra'da inşa edilen Gana Millet Camisi ve Külliyesi, 16 Temmuz'da ibadete açılmıştı.