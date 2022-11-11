Gannuşi mahkemede 9 saat ifade verdi

Gannuşi’nin avukatı Muhtar el-Cemai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi’nin "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında 9 saat süren ifade verme işleminin ardından serbest kaldığını duyurdu.

Nahda Lideri Gannuşi, mahkeme binasına girmeden önce basın mensuplarına "İnstalingo Şirketi" davasında yargılanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Dikkatleri ülkede yaşanan gerçek sorunlardan uzaklaştırmak için bu davada yargılandığını belirten Gannuşi, "Avukatlar ve hakimler, dava dosyasında yer alan devlet rejimini değiştirmek veya ülkede kargaşa çıkarmak iddialarının boş ve yanlış olduğu, ortada herhangi bir suç unsurunun olmadığı görüşündeler." diye konuştu.

Yargıya saygısından dolayı mahkemeye ifade vermeye geldiğinin altını çizen Gannuşi, "İnstalingo şirketiyle herhangi bir ilişkim ve bağlantım yok. Benim burada olmam ülkedeki pahalılığı düşürmez, güvenliği sağlamaz, tahrif edilmiş seçim sistemi sorununu çözmez. Mevcut rejim, kendi sorunlarından ve halkın taleplerinden kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Gannuşi'nin uzun saatler boyunca mahkeme binasında tutulmasına tepki gösteren Nahda Hareketi yanlıları, mahkeme önünde sloganlar atarak bu durumu protesto etti.

Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi Lideri Gannuşi ve ailesinin olduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamına yönelik yolsuzluk ve kara para aklama iddiası yer alıyor.

İddialar arasında, casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurmak da yer alıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.