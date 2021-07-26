Gannuşi: Meclis görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaptığı darbenin ardından Meclis'e alınmayan Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Meclis'in görevinin başında olduğu açıklamasını yineledi.

Meclis'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi, Meclis'in çalışmalarının dondurulmasının anayasaya aykırı, yasadışı ve tutarsız bir çağrı olduğunu belirtti.

Gannuşi, "Tunus Cumhuriyeti'ndeki Meclis, görevinin başında ve çalışmalarını tamamlayacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in Anayasanın 80. maddesinin uygulamaya konulmasına ilişkin kendisine danışmadığını belirten Gannuşi, aksi yönde söylenenlerin asılsız bir iddia olduğunu kaydetti.

Gannuşi, Tunus halkına ve dünyadaki Tunus'un dostlarına; "Tunus'un özgür sesinin Allah'ın izniyle asla kısılmayacağı" konusunda güvence verdiğini vurguladı.

Tunus’ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerinin Meclis'e girişini engellemişti.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

AA