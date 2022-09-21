Gannuşi serbest bırakıldı

Kendisi ve yardımcısı, eski Başbakan Ureyd hakkında "çatışma bölgelerine Tunuslu gençlerin gönderildiği" iddiasıyla başlatılan ve Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren ifade veren Gannuşi, sabah saatlerinde serbest kaldı.

Başkent'teki Ulusal Terör Suçları ve Ulusal Toprakların Güvenliğini Etkileyen Organize Suçlar Merkezi’ndeki sorgusunun ardından ayrılan Gannuşi, basın mensuplarının sorularına rağmen herhangi bir açıklama yapmadı.

Gannuşi’nin savunma ekibinde yer alan Samir Dilo ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi’nin uzun süren ifade alma işleminin ardından serbest bırakıldığını, ilerleyen saatlerde terör davalarına bakan mahkemeye çağrılmasının beklendiğini kaydetti.

Nahda Hareketinden 18 Eylül'de yapılan açıklamada, Gannuşi ile yardımcısı ve eski Başbakan Ureyd'in Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrıldıkları duyurulmuştu.

Terörle Mücadele Şubesi'nde 19 Eylül'de sabah saatlerinde başlayan Ureyd’in sorgusu, geç saatlere kadar sürmüştü. Sorgusunun ardından savcılık, Ureyd'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.