Somali'den BAE'ye 'geçici hükümet' tepkisi

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin cuma günü Mogadişu'daki şiddet olayına ilişkin Mogadişu hükümetini kasıtla "geçici hükümet" ifadesi kullanmasına sert tepki gösterdi.

Somali'den BAE'ye 'geçici hükümet' tepkisi

Somali Enformasyon Bakanı Osman Abukar Dubbe, yaptığı açıklamada, BAE’nin Mogadişu yönetimini "geçici hükümet" olarak değerlendirmesine tepki gösterdi.

Dubbe, Somali hükümetinin ülkede yaşanan olaylara ilişkin BAE’nin açıklamasını tanımadığını ifade etti.

BAE'nin, Somali'nin Libya ve Yemen gibi olmasını istediğine işaret eden Dubbe, "Bu, Somali halkının farkında olduğu bir şey." dedi.

Dubbe, 17 Eylül anlaşması imzalandıktan sonra bazı eyalet liderlerin BAE'ye giderek orada yetkililerle görüştüğünü ve ardından seçim anlaşmasına müdahale ettiğini kaydetti.

Bakan Dubbe, BAE'nin Somali Federal Hükümeti'ni (TFG) "geçici hükümet" olarak adlandırması ve Somali'nin egemenliğini ihlal etmesi nedeniyle özür dilemesini istedi.

AA

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