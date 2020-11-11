'Geleceğe Nefes' kampanyasında Libya'da 1000 fidan dikildi

Ağaçla ilgili farkındalığı artırmak hedefiyle Türkiye'nin bu yıl dünya genelinde uygulamaya koyduğu kampanyanın Libya ayağında 1000 fidan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Libya Tarım Bakanlığı desteğiyle dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Libya Tarım Bakanlığına ait arazide düzenlenen fidan dikimine katılan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Başkatibi Naki Koyun, ağaçlandırma gününün bu yıl farklı ülkelerde kutlanacağına işaret ederek, "Şu anda 30 ülkede gerçekleşmekte olan ve milyonlarca fidanın toprak ile buluşması hem ülkemize hem de dünyamıza bir nefes olacaktır." dedi.

Libya Tarım Bakan Yardımcısı Abdulbasit El-Ganimi de Libya ve Türkiye arasında her alanda iş birliğinin üst seviyede olduğuna işaret ederek, "İklim değişikliğinin dünyamızı tehdit ettiği bu zamanda, bu tehdide karşı yapmamız gerekenlerin başında çevremizi ağaçlandırmak var." diye konuştu.

Geleceğe Nefes kampanyası ilk olarak uygulamaya konulduğu 11 Kasım 2019'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmişti.

Kaynak: AA