Gine cuntası geçiş hükümeti çalışmalarını başlattı

Yerel basında çıkan haberlerde, CNRD lideri Mamady Doumbouya'nın, 2009-2010 yıllarındaki cunta yönetiminin başındaki Sekouba Konate ile görüşeceği kaydedildi.

Konate'nin Başbakanlık makamı için düşünüldüğü belirtildi.

Cunta lideri Doumbouya gibi Malinke etnik kökenine mensup Konate, 2008'de askeri darbeyle gelen Dadis Camara yönetiminde kurulan cunta hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığında bulunmuştu.

Konate, Camara'nın suikasta uğrayarak ağır yaralanması sonucu, 2009-2010 döneminde cumhurbaşkanlığı makamına gelmişti.

Gine tarihinde ilk kez 2010'da düzenlenen demokratik seçimlerde de Alpha Conde cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Doumbouya, dün de Conde hükümetinin üyeleriyle görüşmüş ve bakan ve kurum temsilcilerine, geçiş süreci tamamlanana kadar yurt dışı yasağı getirmişti.

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

AA