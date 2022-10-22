Gine'de 2025 yılında seçim yapılacak

Gine'de Eylül 2021 tarihinde darbeyle yönetime gelen Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki askeri cunta, bir yıldan fazla süren müzakereler sonucunda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) demokrasiye geçiş sözü verdi.

Doumbouya öncülüğündeki cunta ve ECOWAS yetkililer, Gine'de demokratik seçimlerin yapılması üzerine anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda Gine'de 2025 yılının başlarında seçime gidilmesi planlanıyor.

Gine'de demokrasi yanlıları bir süredir askeri cunta yönetimini protesto etmekteydi.

Askeri cuntanın yönetime gelmesinden bu yana gerçekleşen protestolarda 17 gösterici hayatını kaybetti.

ECOWAS'ın darbeyle başa gelen askeri yönetimlere çeşitli yaptırımlar uyguladığı biliniyor.

Gine'de cuntanın yönetime gelmesi, bu ülkenin de yaptırımlara maruz kalmasına sebebiyet vermişti.

Demokrasiye geçiş sözü veren Gine'de ECOWAS yaptırımlarının kaldırılması bekleniyor.

Son dönemde ECOWAS, Mali ve Burkina Faso'daki askeri cunta ile de seçimlere gidilmesi konusunda anlaşmıştı.

Mali ile yapılan anlaşmaya göre bu ülkede seçimler, Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Ancak Burkina Faso'da gerçekleşen yeni darbe sonucunda ECOWAS ile yapılan anlaşmaya sadık kalınıp kalınmayacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Mepa News