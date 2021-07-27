Gine'de binlerce kişi temiz suya kavuşacak

Türk Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin bağışlarıyla Batı Afrika ülkesi Gine'de açacağı su kuyularıyla binlerce kişinin temiz suya kavuşmasını sağlayacak.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan, yaptığı yardımlarla gönül köprüleri kuran TDV, özellikle Afrika kıtasında insanların temiz içme suyuna kavuşabilmesi için çaba gösteriyor.

Bu kapsamda onlarca ülkede bağışçıların desteğiyle açtığı kuyularla yöre halkının en hayati ihtiyacını karşılayan TDV, yeni su kuyularının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

13 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en yoksul ülkelerinden Gine'de de temiz su bulmakta zorlanan insanların yardımına koşan TDV, Boke ve Boffa kentlerine binlerce kişinin ihtiyacını karşılayacak su kuyularını açmaya hazırlanıyor.

Güneş panelleriyle kendi enerjisini üretecek 5 ton su depolama kapasiteli 8 musluklu kuyuların yapımında son aşamaya gelindi.

Türkiye'nin Konakri Büyükelçi Vekili Cevdet Can Canikli ile TDV Gine Ekip Sorumlusu Bekir Belada, kuyularda yürütülen çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

"Yardımlar ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor"

Cevdet Can Canikli, AA muhabirine, TDV başta olmak üzere kuyuların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin, Gine'yi ramazanda ve bayramlarda yalnız bırakmadığını belirten Canikli, şöyle konuştu:

"Şimdi de su kuyuları açıyor. Ülkemizin yardımları bizleri burada çok gururlandırıyor. Bu topraklarda bayrağımızın dalgalanmasına da vesile oluyor. Yapılan yardımlar ülkemizin ne kadar güçlü olduğunun, Müslümanlar arası dayanışmaya katkı sunduğunun, kardeşlerine sahip çıktığının göstergesidir. Buraya yapılan her türlü yardımı önemli buluyoruz ve bu vesileyle gittiğimiz yerlerde çok güzel karşılanıyoruz, mutlu oluyoruz. Bu kuyudan su alan binlerce kişi Türkiye'ye dua edecek. Rabbim tüm bağışçılarımızdan razı olsun."

"Gine'de ilk defa su kuyusu açmış olacağız"

TDV Gine Ekip Sorumlusu Bekir Belada ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak dünyanın her yerine kurban, gıda, su kuyusu ve çeşitli yardımları götürmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl da kurban organizasyonu kapsamında Gine'de bulunduklarını aktaran Belada, şunları kaydetti:

"Afrika başta olmak üzere özellikle ihtiyaç olan bölgelerde birçok su kuyusu açtık ve açmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Gine'nin 2 noktasında açtığımız 2 su kuyumuz bitmek üzere, üçüncü ise hazırlanıyor. Gine'de ilk defa su kuyusu açmış olacağız. Bu kuyular tamamlanınca 10 bine yakın insan istifade edecek. İhtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kuyuların açılmasına vesile olan hayırseverlerden Allah razı olsun. Buradaki insanların temiz ve sağlıklı suya ciddi anlamda ihtiyaçları var. Biz de bir nebze olsun bu şekilde faydalı olmaya gayret gösteriyoruz."

Lanbandjı Mahalle Muhtarı İbrahim Sy de "Mahallemde yaşayan herkes adına tüm Türkiye'ye, hayırseverlere ve TDV'ye teşekkür ederim. Müslümanların kardeş olduğu bilincini biz de taşıyoruz. Türkiye halkı da buraya yaptırdıkları su kuyuları ile Gine'deki kardeşlerini unutmayarak kardeşliğini gösterdi. Onun için çok memnun olduk. Mahallemize açılan su kuyusundan hem cami faydalanacak hem de mahallemizin yüzde 80'ninin su problemi çözülecek. Yaklaşık 6 bin insanın içme suyu sorunu ortadan kalkacak." diye konuştu.