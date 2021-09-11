Gine'nin devrik lideri Conde'den haber var

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) temsilcilerinden oluşan bir heyet, 5 Eylül'deki darbe sonucunda görevden uzaklaştırılan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye alıkonulduğu askeri üste bir ziyaret gerçekleştirdi.

Temsilciler, aralarında Yarbay Mamady Doumbouya'nin de olduğu darbe liderleriyle de bir araya geldi.

Heyetin 83 yaşındaki devrik liderle görüşmesinin ardından ECOWAS Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, “Başkan Alpha Conde'nin durumu iyi” açıklamasını yaptı.

Darbenin ardından Gine'nin üyeliğini askıya alan Afrika Birliği ve ECOWAS örgütü, ülkede anayasal sürece dönülmesi ve Conde'nin serbest bırakılması konularında çağrı yapmıştı.

Conde'yi yolsuzluk ve insan haklarına aykırı ihlallerle suçlayan darbe liderleri, ülkede bir geçiş hükümeti için çalışmaları başlattıklarını açıklamıştı.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Üçüncü dönem tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede 2'nci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin 3'üncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: TRT Haber