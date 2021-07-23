Gineli basketbolcudan Türkiye'ye teşekkür

Gineli ünlü kadın basketbolcu Batouly Camara ve Türkiye'nin Konakri Büyükelçi Vekili Cevdet Can Canikli, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Gine'deki kurban kesim alanlarını ziyaret etti.

TDV, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralarında Gine'nin de bulunduğu onlarca ülkede kurban organizasyonlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen vekaletle kurban kesimi programı kapsamında, Batı Afrika ülkesi Gine'de 300'ü büyükbaş 2 bin 100 kurban kesildi.

Basketbolcu Camara da beraberinde Büyükelçi Vekili Canikli ile yüzündeki tümör ameliyatını yaptırdıkları 5 yaşındaki Maye Bangoura ile kurban kesim alanını ziyaret etti, TDV yeleği giyerek bağışta bulunanların isimlerini okudu.

Camara, AA muhabirine, Türkiye'nin her yıl ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları çok önemsediğini söyledi.

Yardımların kadın ve çocuklar için çok iyi olduğunu belirten Camara, "Ülkem ve Türkiye iş birliği sayesinde çok güzel işler yapıyor. İnşallah bu yardımlar artarak devam eder. Tüm Türkiye'ye ülkem adına teşekkür ederim." dedi.

Canikli ise Konakri'nin Fotoba Adası'nı ziyarete gittikleri esnada yöre halkının Bangoura'nın ameliyatı için yardım talebinde bulunduğunu anlattı.

Gine halkının yardımları nedeniyle Türkiye'ye büyük sevgi beslediğini dile getiren Canikli şöyle devam etti:

"Biz de Maye için imkanlarımızı seferber ettik. Batouly'nin kurduğu Women and Kids Empowerment (WAKE) isimli STK ile Maye'nin tedavisini üstlenip ameliyatını yaptırdık. Çok şükür sağlığına kavuştu. Türk diplomatlar olarak Afrika'ya gelip elçiliğe kapanmıyoruz. Elimizden geldiğince halkla, halkın ileri gelenleri bir araya gelmeye çalışıyoruz. Her şekilde devletimizi ve milletimizi temsil ediyoruz."

TDV Gine ekip sorumlusu Bekir Belada da TDV'nin her yıl 150'ye yakın ülkede yardım yaptığını ve hisselerinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Bu yıl Gine'deki 2 bölgede 300 büyükbaş kurban kestiklerini, 10 bine yakın insanın bu yardımlardan faydalandığını belirten Belada şunları kaydetti:

"Halkımızın emanetlerini teslim etmek için ülkemizden kilometrelerce ötedeki Gine'ye geldik. Bu dağıtımlarda mümkün oldukça ihtiyaç sahibi bölgelerde gidiyoruz. Buradaki şartlar çok kötü. Dünyanın birçok noktasından hayırseverlerin desteğini alıyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. İnşallah gelecek yıl sayımız artarak devam edecek."

AA