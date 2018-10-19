Göçmenler konulu AB-Arap Zirvesi Mısır'da yapılacak

Avrupa Birliği ve Arap liderlerinin Şubat ayı sonlarında Mısır'da yeni bir Avrupa-Afrika ittifakı oluşturma ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olarak bir araya gelecekleri açıklandı.

24-25 Şubat 2019'da Mısır'ın ev sahipliğini yaptığı 28 üye devletli AB ile Arap Devletleri Ligi arasında yapılacakbu ilk zirve olacak.

Kahire merkezli Arap Ligi, Kuzey Afrika ülkeleri Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ın yanı sıra Orta Doğu ve Körfez'deki ülkeleri de içeriyor.

AB yetkilileri, zirvenin sadece göçten daha fazla konusu olduğunu, ancak Eylül ayında Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından özetlenen Afrika ile daha yakın ilişkiler kurmanın daha geniş bir yolunun bir parçası olduğunu söyledi.

Bir AB yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda göç ve insan tacirleri ile savaşmaktan çok daha fazlası var." dedi.

Juncker'den Afrika ile serbest ticaret anlaşması teklifi

Juncker, AB'yi Afrika ile milyonlarca iş yaratacak ve serbest ticaret anlaşması içerecek "yeni bir ittifak" yapmaya çağırdı.

28 ülkeden oluşan AB 'nin yürütme organı olan Komisyon, stratejinin hem uluslararası etkisini göstereceğini hem de Akdeniz' deki göçmenlerin akışını engellemeye yardımcı olmasını umuyor.

Avrupalı ​​liderler, geçtiğimiz ay Avusturya 'daki zirveden Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerine yasadışı göçü engellemeye yönelik müzakereleri hızlandırma sözü vermişlerdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net