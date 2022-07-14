Görevden alındı, kararı kabul etmediğini açıkladı

Sanallah, Facebook hesabından paylaştığı video mesajda, "Ulusal Birlik Hükümeti'nin süresi dolmuş ve onun yerine Temsilciler Meclisi tarafından yeni bir hükümet yetkilendirilmiştir." dedi.

Ulusal Petrol Kurumunun da hükümete bağlı olmadığını savunan Sanallah, şöyle devam etti:

"Ulusal Petrol Kurumu, hem uluslararası hukuk hem siyasi ittifak korumasında olan bağımsız bir kurumdur. Dolayısıyla Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma yönündeki kararı geçerli değildir."

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin, 12 Temmuz Salı günü, Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiği bildirilmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumunu 2015 yılından bu yana yöneten Sanallah, Petrol ve Gaz Bakanlığının yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlanıyordu.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.