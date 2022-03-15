Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi

Başkent Hartum'un Başdar bölgesinde toplanan eylemciler, askeri yönetim karşıtı sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek istedi.

Polis, gaz bombasıyla müdahale ederek protestocuları dağıttı.

Damazin, Port Sudan, Atbera ve Niyala kentlerinde de benzer gösteriler yapıldı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, ordunun yönetime el koyup sivil hükümeti feshettiği 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden gösterilerde, yüzlerce kişi gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralanırken, 87 kişi hayatını kaybetti.

Muhalif siyasi gruplar ve örgütler, askeri iktidarın çok sayıda siyasetçi ve aktivisti gözaltına aldığını iddia ediyor.

4 ayı aşkın süredir hükümetin kurulamadığı ve başbakanın olmadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.