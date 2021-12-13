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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Afrika 13.12.2021, 08:06
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa'nın Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.

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#Cyril Ramaphosa
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