Güney Afrika Cumhuriyeti 4 milyonu geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 4 milyonu geçti.

Hükümetin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bugüne kadar 4 milyon 17 bin 422 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandığı belirtildi.

Ülkedeki toplam 1 milyon sağlık ve eğitim çalışanına yönelik aşılama çalışmaları büyük oranda tamamlanırken emniyet görevlileri ile 50 yaş ve üzeri kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin en büyük eyaleti Gauteng'de Kovid-19'un Delta varyantı endişesi

Güney Afrika'da Kovid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü Gauteng eyaletinin Başbakanı Mamoloko Kubayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Delta varyantının, eyaletteki vaka sayılarında görülen hızlı artışı tetiklediğini belirtti.

Kubayi, "Şu an için tek bildiğimiz Delta varyantının eyaletimizdeki baskın varyant olduğudur." dedi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin en büyük eyaleti ve finans merkezi olan Gauteng'de bugün 11 bin 747 yeni vaka tespit edildi.

Bu, aynı zamanda son 24 saatte ülke genelinde tespit edilen 22 bin 920 yeni vakanın yaklaşık yüzde 51'ine denk geliyor.

Güney Afrika'da Kovid-19

Ülkede son haftalarda vakalarda yaşanan hızlı artış endişe yaratıyor.

Hükümet, artan vaka sayıları nedeniyle 27 Haziran'da Kovid-19 tedbirlerini 4. seviyeye yükseltmişti.

Yeni tedbirler kapsamında ülkede alkol satışı ile her türlü sosyal, dini ve siyasi toplantılar yasaklanmıştı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 22 bin 920 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 135 bin 246'ya yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 460 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 63 bin 499 olarak kayda geçti.