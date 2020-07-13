Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkutan tablo: Yıl sonuna kadar 40-50 bin kişi ölebilir

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yıl sonuna kadar 40-50 bin kişinin hayatını kaybedebileceği bildirildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, bilim insanlarının modellemelerine göre salgın nedeniyle yıl sonuna kadar 40-50 bin kişinin ölmesinin beklendiğini belirtti.

"Bu öngörülerin yanlış olduğunu ispat etmek en önemli görevimiz olmak zorunda." diyen Ramaphosa, birey, aile ve toplum olarak salgının ülkedeki gidişatını değiştirmeye mecbur olduklarını ifade etti.

Ramaphosa, maske ve hijyen gibi tedbirlere dikkati çekerek, her gün ortalama 12 bin yeni vakayla karşılaşıldığını hatırlattı.

Ülkede kaldırılan içki satışı yasağı vakaların artması nedeniyle yeniden yürürlüğe konuldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 276 bin Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 4 bin 79 kişi hayatını kaybederken 134 bin 874 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 14:08