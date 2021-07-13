Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ordu sokağa indi

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrası patlak veren şiddet ve yağma olayları nedeniyle, Gauteng ve KwaZulu-Natal eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmaları durduruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin büyük bölümünde aşılama çalışmalarının devam etmesine rağmen, Gauteng eyaleti ile KwazulU-Natal eyaletinin can güvenliği riski taşıyan bazı bölgelerinde Kovid-19 aşı çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı eczanelerin ve tıp merkezlerinin yağmalandığı ve ilaç stoklarının çalındığı kaydedilerek, vatandaşlara doktorlar, eczaneler ve hastaneler dışında satışa sunulan ilaçların alınmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Güney Afrika ordusu Johannesburg'da sokağa indi

Bugün yoğun yağma olaylarının yaşandığı Johannesburg kentinin Alexandra bölgesinde ordu, olayları bastırmakta yetersiz kalan emniyet güçlerine destek olmak için sokağa indi.

Alexandra, kentin gelir düzeyi düşük, suç oranları yüksek bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Bu sabah saatlerinde bölgedeki Pan-Afrika isimli alışveriş merkezi, kalabalık bir grup tarafından yağmalanmıştı.

Polis güçleri yağmacılara müdahalede yetersiz kalmıştı.

Askerlerin duruma müdahale etmesiyle yağmacıların dağıldığı gözlemlendi. Çok sayıda kişi askerler tarafından gözaltına alındı.

Gösteriler ayaklanmaya dönüştü

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Olaylarda şu ana kadar 45 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Zuma yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.