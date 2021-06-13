Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Johnson and Johnson kararı
Güney Afrika Cumhuriyeti, 2 milyon doz Johnson and Jojnson aşısının dağıtımını durdurduğunu açıkladı. Ülkeye bu aşıdan 300 bin doz daha sevk edilecek.
Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulundan (SAHPRA) yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) verilerine dayanarak, üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin izlenmediği tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson aşısının dağıtımını durdurma kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Güney Afrikalıların sağlığının tehlikeye atılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
FDA tarafından onaylanmış ve gereksinimleri karşılayan 300 bin doz Johnson & Johnson aşısının ise yakın zamanda Güney Afrika'ya ulaşması bekleniyor.
Güney Afrika'da son 24 saatte 9 bin 320 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 739 bin 425'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 114 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 706'ya çıktı.