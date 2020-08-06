Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Zimbabve'ye 'insan hakları ihlali' uyarısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, sınır komşusu Zimbabve'de son günlerde güvenlik güçleriyle muhalifler arasında yaşanan olaylarla ilgili "insan hakları ihlali" uyarısında bulundu.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, yazılı açıklamasında, "(Zimbabve'deki) gelişmeleri takip ediyoruz. Eğer talep edilirse Zimbabve'ye desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Zimbabveli mevkidaşı Sibusiso Moyo ile de telefonla görüştüğünü kaydeden Pandor, Zimbabve'deki insan haklarına ilişkin çıkan raporların farkında olduklarının altını çizdi.

Pandor, "Güney Afrika Cumhuriyeti, bir bütün olarak Afrika kıtasında barış ve istikrarın devam etmesini istiyor." açıklamasını yaptı.

Muhalif gösterilere müdahale

Zimbabve'de muhalefetin, yolsuzluk ve ekonomik kriz nedeniyle cuma ve salı günleri düzenlemeyi planladığı hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmiş ve Zimbabveli tanınmış yazar Tsitsi Dangarembga'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise göstericileri "dış güçlerle işbirliği yapan küçük bir grup" olarak nitelendirmişti.

Ülkede yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 785'e çıkarken ekonomik kriz nedeniyle doktorlar başta olmak üzere birçok sağlık örgütü grev kararı almıştı.

Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen ay görevinden alınırken üst düzey memurlar için lüks araçlar alındığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA