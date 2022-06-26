Güney Afrika'da 20 gizemli ceset

Güney Afrika'nın East London kentinde eski bir barda 18-20 yaşları arasındaki 20 kişinin cansız bedeni bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirilerken, can kayıplarının nedeni belirlenemedi.

Ülkenin güneyinde bulunan derme çatma olduğu belirtilen bir barda lise sınavlarını kutlayan 20 kişi bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Denetimin az olduğu belirtilen barlarda içki tüketilmesine izin verilirken, hayatını kaybeden kişilerin vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmadı.

Eyalet hükümeti güvenlik departmanı Başkanı Weziwe Tikana-Gxothiwe yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, üç kişinin hastanede yaşamını kaybetmesiyle can kaybının 20'ye yükseldiğini söyledi.

Sınırsız içki tüketimine tepki gösteren Eastern Cape Bölge Yöneticisi Oscar Mabuyane, "20 gencimizi bu şekilde kaybetmek kesinlikle inanılmaz, anlayamıyoruz. Bu şekilde toplum içinde içki satıp gençlerin denemek istemeyeceğini düşünemezsiniz" dedi.

Kurbanların yaşlarının 18 ile 20 arasında olduğunu söyleyen Eyalet polis sözcüsü Thembinkosi Kinana, olayın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını ifade etti. Ölümlere izdihamın neden olduğu iddiası ise yalanlandı.

Sosyal medyada yayınlanan olay yerine ait fotoğraflarda da yaşamını yitiren kişilerde yaralanma izi görülmedi.

Kaynak: Euronews