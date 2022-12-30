Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı

Ülke basınındaki habere göre, 24 Aralık'ta köprü altında sıkışan tankerin infilak etmesi sonucu yaralanan 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 34'e yükseldi.

Hastanede tedavi görenlerin arasında vücutlarında ağır yanıklar olan yaralıların bulunduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi, gözaltına alınan tanker şoförü "delil yetersizliğinden" serbest bırakıldı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, patlamanın araştırıldığını ve patlamadan etkilenenlere gerekli yardımların yapılacağını kaydetti.

Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankeri, sürtünme nedeniyle alev alarak patlamış ve patlama nedeniyle bir hastanenin çatısı uçmuş, iki ev yıkılmış, bazı araçlar ile çevredeki çok sayıda kişi yaralanmıştı.