Güney Afrika'da baraj çöktü: En az 3 ölü

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Jagersfontein bölgesinde terk edilmiş bir elmas madenindeki atık barajının duvarının çökmesi sonucu, maden ve çevresinde meydana gelen şiddetli su baskınında en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, kayıp 4 kişi için de arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini-Zuma, yaptığı açıklamada, Jagersfontein'deki Charlesville yerleşim yeri ve çevresinde ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Buna göre, bölgede yaşayan çok sayıda aile de yerlerinden oldu.

Free State Eyalet Başbakanı Sisi Ntombela, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 35 yaralının, yakındaki Diamant Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması Eskom'dan yapılan açıklamada, su baskını nedeniyle Jagersfontein bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.