Güney Afrika'da bir günlük ulusal grev

COSATU ve SAFTU'dan yapılan açıklamada, ülke genelinde sıklıkla yaşanan genel elektrik kesintileri ile gıda ve petrol fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla bazı zorunlu meslekler hariç ulusal düzeyde tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına, 24 Ağustos'ta greve gitme çağrısında bulunuldu.

Grev kapsamında ülkenin büyük kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Bununla birlikte ülkenin en büyük kenti ve finansal merkezi Johannesburg'da, greve rağmen birçok sektörde çalışanlar işlerine devam etti.

Sendikalar, toplam yaklaşık 3 milyon üyeye sahip.

- Güney Afrika hükümeti: İş yoksa, maaş da yok

Hükümetten yapılan açıklamada, greve katılan kamu çalışanlarının maaşından bir günlük kesinti yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, zorunlu hizmet kollarındaki çalışanların iş bırakmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.