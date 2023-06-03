Güney Afrika'da BRICS toplantısı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden oluşan BRICS grubuna ilgi duyan ülkelerin dışişleri bakanları, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen "BRICS Dostları Toplantısı"nda bir araya geldi.

BRICS’e yeni üye başvurularının değerlendirildiği bir dönemde gerçekleşen toplantıya, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra, Suudi Arabistan, İran, BAE ve Mısır gibi topluluğa katılmak isteyen ülkelerin dışişleri bakanları da katıldı.

Toplantıda, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra, BRICS’e yeni üye kabulü, sürdürülebilir kalkınma, karşılıklı hızlandırılmış büyüme, kapsayıcı çok taraflılık ve güvenlik konuları ele alındı.

15 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI DAVET EDİLDİ

Ev sahibi ülke Güney Afrika’nın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, BRICS Dostları Toplantısına Küba, Mısır, Endonezya, Suudi Arabistan, Komor, Bangladeş, İran, Kazakistan, BAE, Uruguay, Arjantin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Burundi ve Gine Bissau olmak üzere 15 ülkenin dışişleri bakanlarının davet edildiğini ifade etti.

Pandor, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Bangladeş, BAE ve Uruguay gibi BRICS’e katılmaya ilgi gösteren ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantıda hazır bulunduğunu, bazı davetli ülkelerin bakanlarının da video konferans yöntemiyle katılım gösterdiğini belirtti.

Bakan Pandor, Brezilya, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Uruguay, BAE ve Mısır olmak üzere 8 üyeye sahip olan ve BRICS bankası olarak bilinen Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) yeni üye kabulleri konusuna da değindi.

Yakın zamanda NDB’ye 9’uncu üyenin kabul edilmesini beklediklerini söyleyen Pandor, bu ülkenin ismini vermedi.

Küresel finans sisteminde önemli bir aktör olarak öne çıkmaya başlayan NDB’ye katılacak yeni ülkenin Suudi Arabistan olması bekleniyor.

UCM’NİN PUTİN KARARI

Güney Afrika’da 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıların en çok merak edilen konularından biri de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ağustosta Johannesburg’ta düzenlenecek zirveye katılımı konusu oldu.

UCM’ye üye devletler arasında yer alan Güney Afrika, zirveye katılması durumunda Putin’i tutuklamakla yükümlü bulunuyor. Pandor ise dünkü açıklamasında, zirveye katılıp katılmama kararının davet edilen ülkenin sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, hükümetin Rus liderin zirveye katılması için yasal seçenekleri değerlendirdiğini ifade etmişti.

Öte yandan, Cape Town’daki toplantılarda hazır bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in zirveye katılıp katılmayacağına yönelik bir açıklamada bulunmamıştı.

Güney Afrika’nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC), Moskova ile apartheid rejimiyle mücadele yıllarından kalma derin ilişkileri bulunuyor. ANC, Putin’in yakalama kararını uygulamaktansa UCM’den çekilmeyi savunuyor.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise zirveye katılması durumunda Putin’in tutuklanması için yasal hazırlıkları sürdürüyor.

Ülkenin üçüncü büyük partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise bu konuda tamamen Batı karşıtı bir tavır takınarak, Putin’in Güney Afrika’daki zirveye katılması için gerekli tüm şartların sağlanması gerektiğini savunuyor.

Tartışmalara rağmen, BRICS Liderler Zirvesi’nin, 22-24 Ağustos tarihlerinde, Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’ta düzenlenmesi planlanıyor.

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, dünya nüfusunun yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor ve üyelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılası, küresel hasılanın 4'te 1'inden fazlasını oluşturuyor.