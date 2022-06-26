Güney Afrika'da elektrik kesintileri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ulusal elektrik üretim ve dağıtım firması ESKOM işçilerinin grevi nedeniyle sık aralıklarla saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

ESKOM'dan yapılan açıklamada, grevden dolayı 28 Haziran'a kadar günlük en az dörder saatlik kesintiler içeren planlı elektrik kesintileri olacağı belirtildi.

Firma, Güney Afrika'da sıklıkla elektriklerin kesilmesi nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Ülke genelinde hafta sonunda da sık aralıklarla saatler süren elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Afrika'nın önde gelen finans ve ticaret merkezlerinden Güney Afrika'da, altyapı ve tedarik sorunları nedeniyle meydana gelen elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.