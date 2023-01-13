Güney Afrika'da elektrik krizi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir haftadır günlük 8 ila 12 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Vatandaşlar, elektrik krizinin son bulmasını isterken, hükümet ise krizin siyasi ve ekonomik sorunlara dönüşmesinden korkuyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı "derinden pişmanlık duyduğunu" belirterek, bu sorunun çözümü için yetkililere "acil eyleme geçin" çağrısı yaptı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ise elektrik santrallerinde ardı ardına yaşanan arızaları, "Güney Afrika'ya karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı'na "acil toplantı" talebi

Maden Kaynakları ve Enerji Bakanı Gwede Mantashe de, ulusal elektrik firması Eskom'un krizle başa çıkma kapasitesini değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) lideri John Steenhuisen ise hükümeti yaşanan krize çözüm üretememekle suçladı.

Steenhuisen, bu konudaki çözüm önerilerinin neden uygulanmadığını öğrenmek için Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile acil toplantı talebinde bulunduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarına yüzde 18'lik zam

Öte yandan Güney Afrika Enerji Düzenleyicisi (NERSA), elektrik fiyatlarına nisan ayından itibaren yüzde 18,6'lık zam yapılmasını onayladı.

Bu zam oranı, Eskom'un önerdiği yüzde 32'lik zam önerisinin altında kalsa da kamuoyunda tepkilere neden oldu.