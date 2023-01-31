Güney Afrika'da elektrik krizi: Ulusal afet hali ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Ulusal Yürütme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, parti üyelerinin Güney Afrika'daki enerji krizi nedeniyle "ulusal afet hali" ilan etme konusunda fikir birliğine vardığını duyurdu.

Ramaphosa, hükümetin normal şartlar altında 18 ila 24 ay arasında çözmeyi planladığı krizin, çok daha kısa sürede çözülmesi için ulusal afet hali ilan edilmesi çağrılarını desteklediğini söyledi.

Ulusal afet hali ilanı için yasal gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını ve yetkilerin kapsamını belirlemek için kabinenin çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Ramaphosa, ulusal afet hali ilanının elektrik krizinin çözümünün üstesinden gelmek için gerekli araçlara sahip olmayı mümkün kılacağını ifade etti.

Hükümetin yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısında ulusal afet hali ilan etmesi bekleniyor.

Güney Afrika'da elektrik krizi

Afrika'da elektriğe erişimin en yüksek olduğu Güney Afrika'da, eskiyen altyapı nedeniyle son aylarda günde 12 saati bulan kesintilerin olduğu ciddi bir elektrik krizi yaşanıyor.

Bu kesintiler, kıtanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Güney Afrika ekonomisini sarsmaya devam ederken, 1994 yılından beri iktidarda olan ANC'nin popülaritesini yitirmesine yol açıyor.

Nükleer enerji üreticisi olan Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'ininden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Ülke dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.