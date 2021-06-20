Güney Afrika'da elmasa hücum

Güney Afrika'da elmas bulunduğu söylentisiyle insan akınına uğrayan kırsal bölgede yapılan çalışmalarda binlerce kişinin, elmas yerine kuvars taşı bulduğu ve bu madenin değerinin de oldukça düşük olduğu kaydedildi.

Güney Afrika'da ülkenin doğusunda yer alan KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaHlathi Köyü'nde 12 Haziran tarihinde bir çobanın elmas bulduğu söylentilerinin dolaşması sebebiyle binlerce kişi bölgeye akın etti.

Günlerce süren maden arama çalışmaları sonuç verdi ve köye akın eden çoğunluğu yerel halktan oluşan birçok kişi bölgede elmas benzeri bazı değerli taşlar buldu. Ancak uzmanların yaptığı inceleme bölgede bulunan taşların neredeyse tamamının elmasa benzeyen kuvars taşının olduğu kaydedildi.

Uzmanlar doğada şeffaf, pembe ve farklı renklerde bulunan kuvars taşının değerli olduğunu ancak elmasla kıyaslandığı zaman oldukça düşük bir değerde kaldığını söylüyor.

Bölgenin ekonomi ve turizm kalkınma konseyi üyesi Ravi Pillay, pazar günü KwaHlathi Köyü'nde yaklaşık 3000 bin kişinin elmas bulmak için tarlalarda arama ve kazı çalışmaları yaptığını belirterek, "Birçok kişinin ümit ettiği gibi bulunan taşlar elmas değil. Yapılan testlerde bu taşların büyük bir çoğunluğunun kuvars olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu kuvars taşlarının değerini ölçeceğiz. Bu bölgede birçok kişi geçim sıkıntısı yaşadığı için elmas bulunduğu haberleri halkı ümitlendirdi. Ülkedemizde işsizlik ve yoksulluk büyük bir sorun. Birçok kişi karnını zor doyuruyor." ifadelerini kullandı.

Pillay ayrıca kazı ve arama yapılan yaklaşık 50 hektarlık bölgede doğanın tahrip edildiğini ve bu durumun da hayvanlar için olumsuz bir durum teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Güney Afrikalı yetkililer söz konusu bölgede arama yapan kişiler arasında Covid-19'un yayılma riski nedeniyle şimdi önlem almaya hazırlanıyor. Yerel yetkililer bölgeden ayrılmamakta ısrar eden kişilere cezai yaptırım uygulanabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Euronews