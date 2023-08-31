Güney Afrika'da facia, onlarca ölü var

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir binada çıkan yangında onlarca kişi feci şekilde can verdi, ölü sayısı hızla artıyor. Binada çıkan yangın sonucu en az 63 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde gece saatlerinde bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye ekipleri dün gece alevlerle mücadele için büyük çaba harcarken bölgede gerçek anlamda bir can pazarı yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini aktardı. Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.