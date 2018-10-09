Güney Afrika'da fatura Maliye Bakanı’na kesildi

Nhlanhla Nene'nin görevden alınması Cuma günü Fitch tarafından ülkenin kredi notunun düşürülmesinin ertesine denk geldi. Emtia fiyatlarındaki düşüş ve yaklaşan ABD faiz artışından dolayı Güney Afrika ekonomisi büyümekte zorlandığı açıklandı. Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Maliye Bakanı Nhlanhla Nene'yi görevinden alarak, ülkenin para birimini rekor düşük seviyeye çekti.

Göreve atandığı 2014 yılından bu yana hükümet harcamalarının sınırlandırılması, devlet şirketlerinin kurtarılmasının azaltılması ve hükümet çalışanlarının maaş artışlarının sınırlandırılmasını savunan Nene'nin neden görevden alındığına dair detaylı bir açıklama gelmedi.

Nene'nin görevden ayrılmasının ardından Güney Afrika para birimi yüzde 5 değer kaybederek rekor düşük seviyeye gerilerken, analistler yatırımcıların haberi sindirmesiyle bu düşüşün devam edeceğini öngörüyor.

Yakın zamanda Zuma’nın böyle bir hamlede bulunabileceği tahmin ediliyordu.

Koltuğun yeni sahibi David Van Rooyen

Zuma yaptığı açıklamada, "Stratejik olarak önemli başka bir pozisyona atanması öncesinde Nhlanhla Nene'yi Maliye Bakanlığı görevinden almaya karar verdim" dedi. Zuma, "Parlamento üyesi David Van Rooyen'i yeni Maliye Bakanı olarak atamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Nene'nin görevden alınmasında hükümetin elektrik kesintilerini azaltmak için inşa etmeyi planladığı nükleer santrale onay vermek için tereddütlü yaklaşmasının da etkisi olduğu söyleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

