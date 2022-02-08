Güney Afrika'da kaçak gergedan avcılığı azaldı

Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy yaptığı açıklamada, 2021 yılında Güney Afrika'da 327'si ulusal parklarda, 124'ü özel mülklerde 451 gergedanın avlandığını belirtti.

Creecy, bu rakamlara göre ülkede kaçak gergedan avcılığında geçen yıl, 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 24 düşüş kaydedildiğini söyledi.

Dünyaca ünlü safari merkezi Kruger Ulusal Park'ının avlanmaların en çok kaydedildiği yer olduğuna dikkati çeken Creecy, geçen sene yalnızca burada 209 gergedanın boynuzları için avlandığını belirtti. Kruger'da 2020 yılında avlanan gergedan sayısı 247 idi.

Creecy, Kruger Park'taki kaçak gergedan avcılığındaki istikrarlı düşüşün, kaçak avlanma karşıtı mücadelenin etkinliğiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Buna göre, 2021 yılında, 77'si Kruger Ulusal Parkı içinde ve 109'u park dışında olmak üzere kaçak avlanma faaliyetleriyle bağlantılı 189 tutuklama gerçekleşti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, 20. yüzyıl başlarında dünya genelinde yarım milyonu aşan gergedan nüfusu, boynuzları için kontrolsüz şekilde avlanmaları sonucunda 2021 itibarıyla 27 bine kadar geriledi.

Mevcut gergedan nüfusunun yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Güney Afrika'da her yıl yüzlerce gergedan, yüksek maddi değere sahip boynuzları için kaçak avcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yoğun rağbet gören yasa dışı gergedan boynuzu ticareti, nesilleri tükenmekte olan gergedan türleri için ciddi tehdit oluşturuyor.