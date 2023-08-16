Güney Afrika'da koronavirüsün yeni versiyonu bulundu
Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni varyantı Güney Afrika'da ortaya çıktı.
Afrika 16.08.2023, 15:10
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.
Eris varyantı
DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.
Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.
Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
Günün Anketi Tümü