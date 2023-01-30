Güney Afrika'da silahlı saldırı: 8 ölü

Polis yaptığı açıklamada, pazar günü Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde bir doğum günü partisinde düzenlenen toplu silahlı saldırıda 8 kişinin vurularak öldürüldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.

Güney Afrika Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 17.15 ila 17.30 arasında Gqeberha, Kwazakele'deki bir evde gerçekleşti.

Silahlı iki kişi, doğum günü partisi için toplanan konuklara ateş açtı.

Polis, henüz tutuklama yapılmadığını ve olayın neden olduğunu araştırdıklarını söyledi.