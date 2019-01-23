Güney Afrika'da yerel halkın izni olmadan maden kurulamayacak

Güney Afrika yüksek mahkemesi, hükümete Pondoland'da madencilik araştırma izni vermeden önce toplumdan izin alması kararını verdi.

Güney Afrika'daki çevre aktivistleri alınan kararla önemli bir yasal zafer kazandılar.

Karar, Pondoland'da bulunan bir titanyum madenine karşı uzun süreli ve bazen şiddet içeren bir mücadele yürüten Xolobeni'deki protestocular için büyük bir zafer anlamına geliyor.

Avustralyalı şirket Transworld Enerji ve Mineral Kaynakları'na bir maden imtiyazı sunulduğu öne sürülmüştü.

Ancak yerel halk, maden işletmesinin evlerini, kültürlerini ve Wild Coast bölgesinin ekolojisini yokedeceğini savundu.

Şimdiye kadar, geleneksel toplulukların gayrı resmi hakları yasalarla korunmadı, ancak Hakim Annali Basson, artık topraklarının nasıl kullanıldığına karar verme hakkına sahip olduklarına karar verdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net