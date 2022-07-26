Güney Afrika'dan uluslararası topluma "Filistin'e destek" çağrısı

Pandor, Filistin Afrika Misyon Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Filistin meselesi çözüme kavuşana kadar ülkesinin işgalci bir güç konumunda gördüğü İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail'in ulusal güvenliğinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleriyle sağlanamayacağına işaret eden Pandor, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne ancak sürekli diyalog, müzakereler, arabuluculuk, uzlaşma ve her iki tarafın anlayışıyla ulaşılabileceğine inandıklarını belirtti.

Pandor, İsrail'e Afrika Birliği'nde "gözlemcilik" statüsü verilmesi kararına da değinerek, "Afrika Birliği, Filistinlilerin ölümlerine ve sivil altyapının tahrip edilmesine şiddetle karşı çıkarken, komisyonun aldığı bu karar açıklaması olmayan bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Pandor, Güney Afrika olarak uluslararası kabul görmüş 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail'le barış içinde yaşayabilen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tüm çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.