Güney Afrika eğitim personelini aşılamaya başladı

SA News'in haberinde, eğitim personeline yönelik aşılama çalışmalarının bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, aşılama çalışmaları kapsamında, gelecek iki hafta içinde 582 bin öğretmen ve eğitim destek personelinin aşılanacağını kaydetti.

Güney Afrikalı eğitim personeline ABD'li Johnson & Johnson aşılarının uygulanması planlanıyor.

Güney Afrika'da Kovid-19

Güney Afrika'da son haftalarda Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış endişe yaratıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 17 bin 493 kinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 861 bin 65'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 59 bin 258'e ulaştı.

Güney Afrika hükümeti, artan vakalardan dolayı 15 Haziran'da tedbir seviyesini yükseltmişti.