Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun yeni dönem başkanı KDC Cumhurbaşkanı Tshilombo oldu

KDC'nin başkenti Kinşasa'da bu yıl düzenlenen SADC 42. Liderler Zirvesi'nde, topluluğun yeni dönem başkanı belirlendi.

KDC Cumhurbaşkanı Tshilombo, bu zirvede SADC'nin yeni başkanı olarak seçildi.

Topluluğun Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanlığına da Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob getirildi.

- Güney Afrika Kalkınma Topluluğu

Merkezi Botsvana'nın başkenti Gaborone'de bulunan SADC, 1992’de Namibya'da 9 Güney Afrika ülkesinin aralarında güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğini sağlamak için bir araya gelmesiyle kuruldu.

Angola, Botsvana, KDC, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Güney Afrika, Svaziland, Seyşeller, Tanzanya, Komorlar, Zambiya ve Zimbabve’nin oluşturduğu birliğin 16 üyesi bulunuyor.