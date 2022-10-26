Güney Afrika Kalkınma Topluluğundan "Zimbabve yaptırımlarının kaldırılması" çağrısı

SADC Komisyonu Başkanı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ve negatif bir algıya yol açtığını söyledi.

Ülkenin yaptırımlar nedeniyle doğrudan yabancı yatırım çekmekte zorlandığını vurgulayan Tshisekedi, 2023'de seçime gitmeye hazırlanan ülkede yaptırımların bir rejim değişikliği aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesini istediklerini belirtti.

Tshisekedi, yaptırımların acilen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Afrikalı liderler, daha önce de bu ülkeye uygulanan yaptırımların kalkması için uluslararası kamuoyuna çağrı yapmıştı.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin 20 yıl önce insan hakları ihlalleri ve hükümet politikalarına tepki olarak koyduğu yaptırımlar halen yürürlükte bulunuyor. Mali yaptırımlardan ötürü pek çok yabancı şirket ya da kurum, ülkedeki şirketlerle iş yapmak ve kredi vermekten imtina ediyor.