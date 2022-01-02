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Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki parlamento binasında yangın çıktığı bildirildi.

Afrika 02.01.2022, 10:19 02.01.2022, 10:23
Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın

Olay yerindeki AFP muhabirlerinin verdiği bilgilere göre, binada büyük bir yangın başladı.

Acil servis yetkilileri, çatının alev aldığını ve Ulusal Meclis'in yanmakta olduğunu açıkladı.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığı, bina duvarlarında çatlaklar oluştuğu kaydedildi.

Olayın sebebi ise henüz bilinmiyor.

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#Cape Town #Güney Afrika
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