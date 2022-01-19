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Güney Afrika'ya 1 milyar doz aşı üretecek fabrika

Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika törenle açıldı.

Afrika 19.01.2022, 21:08
Güney Afrika'ya 1 milyar doz aşı üretecek fabrika

ABD'li iş insanı Patrick Soon-Shiong, Güney Afrika'da 2025'e kadar bir milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika kurdu.

Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong'un, Cape Town kentinde kurduğu aşı fabrikasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Fabrikanın 2025'e kadar toplamda 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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#Güney Afrika #fabrika #kovid19 #aşı
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