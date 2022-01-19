Güney Afrika'ya 1 milyar doz aşı üretecek fabrika
Güney Afrika'da 2025'e kadar 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika törenle açıldı.
Afrika 19.01.2022, 21:08
ABD'li iş insanı Patrick Soon-Shiong, Güney Afrika'da 2025'e kadar bir milyar doz Kovid-19 aşısı üretecek fabrika kurdu.
Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong'un, Cape Town kentinde kurduğu aşı fabrikasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
Fabrikanın 2025'e kadar toplamda 1 milyar doz Kovid-19 aşısı üretmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA
1
az bulutlu
Günün Anketi Tümü