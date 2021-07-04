Güney Afrika'da emniyet teşkilatı aşılanacak
Vaka sayılarının yükselişte olduğu Güney Afrika Cumhuriyeti salgına aşılamayla dur demeye çalışıyor. Bu kapsamda emniyet görevlilerinin aşılanmasına gelecek hafta başlanacağı bildirildi.
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Kovid-19 aşı programına dahil edecek.
Polis Bakanlığı Sözcüsü Lirandzu Themba tarafından yapılan açıklamada, 8 Temmuz itibarıyla Güney Afrika Cumhuriyeti genelindeki 108 aşı merkezinde 180 bin emniyet görevlisine yönelik Kovid-19 aşılama çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.
Themba, salgının başından beri ülkede en az 35 bin emniyet görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve en az 670 emniyet görevlisinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
Ülkede bugün, salgının başından beri en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19'un "delta" varyantına rastlanan Güney Afrika'da bugün salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 26 bin 485 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 46 bin 311'e yükseldi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 61 bin 507'ye ulaştı.
Güney Afrika hükümeti, artan vakalardan dolayı 24 Haziran'da Kovid-19 tedbir seviyesini yükseltmişti.