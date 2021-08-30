Güney Afrika'dan kötü haber: Daha tehlikeli yeni varyant tespit edildi

Güney Afrika'da C.1.2 adı verilen yeni bir koronavirüs tespit edildi. Birkaç ülkede daha görülen varyantın diğerlerine göre daha bulaşıcı ve aşılara karşı dirençlli olmasından endişe ediliyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Sekanslama Platformu tarafından yayınlanan çalışmaya göre, C.1.2 varyantı ilk olarak bu yılın mayıs ayında tespit edildi.

Henüz hakem denetiminden geçmemiş olan makaleye göre, atası C.1'den ciddi anlamda başkalaşan virüs Vuhan'dan çıkan ilk koronavirüse göre de takip altına alınan diğer tüm varyantlardan daha fazla mutasyona uğramış durumda.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen C.1.2 varyantı sonrasında İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de görüldü.

Bilim insanları tespit edilen sekansların C.1.2 varyantının Güney Afrika ve dünyadaki yayılımının yeterli düzeyde göstermemiş olabileceğini belirtiyor. Makalede Güney Afrika'da tespit edilen C.1.2 genomu sayısındaki aylık artışın ülkedeki Beta ve Delta varyantlarına benzerlik gösterdiği vurgulandı.

C.1.2 virüsünün mutasyon hızı da yılda 41,8 olarak tespit edildi ki bu diğer küresel varyantların mutasyon hızının iki katına yakın. C.1.2 sekanslarının yarıdan fazlasının 14 mutasyona sahip olduğu belirtilen çalışmada bazı sekanslarda daha fazla mutasyon tespit ettiklerini bunun da evrimleşme sürecinin devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Bilim insanları diğer varyantların belirli antikorlardan kurtulmasını sağlayan mutasyonların C.1.2'de de tespit edildiğini vurgularken bunların kombinasyonunun daha önce Alfa ve Beta varyantlarını geçirmiş hastaları bile etkileyebilecek hale geldiğini dikkat çekiyor.

Türkiye'den bir doktor da daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından adlandırılmamış yeni bir varyantın işaretçilerinin görüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Euronews