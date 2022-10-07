Güney Sudan’daki göçmen kamplarında yaşanan istismarlar için hesap verilmesi isteniyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, The New Humanitarian ve Al Jazeera tarafından yürütülen bir soruşturma sonucu ortaya çıkan, BM tarafından organize edilen Güney Sudan’daki bir kampta BM çalışanlarının kamp sakinlerine yönelik cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından ‘dehşete düşmüş.’

Guterres raporun ardından BM personelinin hesap verebilirliğini sağlamak için soruşturma yapılmasını talep etti.

Malakal'daki kamp, Güney Sudan’daki savaştan kaçan insanlara sığınak sağlamak için 2013'ün yılında açıldı. The New Humanitarian ve Al Jazeera’nin görüştüğü yardım görevlileri, kamp sakinleri ve mağdurlara göre, yardım görevlileri tarafından işlenen cinsel istismar suçları ilk olarak 2015'te ortaya çıktı.

Sorunun giderek büyüdüğü ve BM’nin bu konuda ‘çalışanlarına ve yardım görevlilerine’ hiçbir şey yapmadığı öğrenildi. BM liderliğindeki ‘grubun’ bu durumla mücadele etmekle görevli olmasına rağmen istismarın hızla arttığı aktarıldı. Al Jazeera’nin soruşturmayı yürüten muhabirleri birkaç BM ve STK belgesini de inceledi.

Guterres'in sözcüsü dün raporun yayınlanmasından sonra The New Humanitarian ve Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, mağdurlara ve ailelerine onarılamaz zarar veren bu cinsel sömürü ve istismar iddialarından dehşete düştü." dedi.

Açıklamada BM başkanının, "BM ülke ekibi tarafından Güney Sudan'daki operasyonlarımızda cinsel sömürü ve istismarı ele almak ve hesap verebilirliği sağlamak için ivedilikle atılan adımlar hakkında acil bir rapor talep ettiği" belirtildi.

The New Humanitarian ve Al Jazeera’nin ortaya çıkardığı ‘sorumsuzluk’, yardım sektörünün sistematik başarısızlığa uğratıldığını ve 37.000 kişiye ev sahipliği yapan kampta savunmasız kadın ve kızlara yönelik derin bir istismar ve ihanet olduğunu ortaya çıkardı.

Uluslararası Göç Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF), Dünya Gıda Programı ve World Vision gibi kuruluşlardaki yardım çalışanları, tecavüz ve reşit olmayanların cinsel istismarı gibi iddialarla ortaya çıkarılan raporda yer alan failler arasında bulunuyor.

Güney Sudanlı yazar Aluel Atem acil soruşturmanın bir an önce başlatılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade ettiği açıklamada: “[Koruma alanlarında] kadınları cinsel olarak sömüren ve istismar eden kişiler, onlara hizmet etmek ve onları korumakla görevli kişilerdi.” dedi.

5 Ekim 2020'de insani yardım kuruluşlarına gönderilen BM Nüfus Fonu raporunda ayrıntılı olarak açıklanan ve The New Humanitarian ile Al Jazeera'yle paylaşılan ifadeler diğer kamp sakinlerinin ifadeleriyle örtüştü.

Raporda, bölge sakinleri cinsel sömürünün “günlük olarak” yaşandığını ve çoğunlukla insani yardım çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini; BM ve STK çalışanlarının kadınları istismar edebilmek için kampta evler kiraladığı ve kadınlara ulaşabilmek için rüşvet ödediği belirtildi.

Kaynak: Haksöz Haber