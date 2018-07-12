Güney Sudanlı muhaliften Sudan'a 'arabuluculuğa devam' çağrısı

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Güney Sudan Yurtsever Hareketi Başkanı Costello Garang, Sudan yönetimine müzakerelerdeki arabuluculuk rolüne devam etme çağrısı yaptı

Garang, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'ın, Güney Sudan'daki muhalifler arasında yürütülen müzakerelerde arabuluculuğa devam etmesini ve bu görevi başka bir ülkeye devretmemesini istedi.

Doğu Afrika ülkelerinin Güney Sudan'da yaşanan krizin ayrıntılarına vakıf olmadığını belirten Garang, bu ülkelerin Sudan'la olduğu gibi ortak siyasi tecrübeleri bulunmadığını ifade etti.

Muhaliflerin Hartum'a, ayrıldıkları ülkenin başkenti olması itibarıyla geldiğini, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in de güneyli taraflar arasındaki anlaşmazlığın tüm ayrıntılarını bildiğini kaydeden Garang ayrıca, Sudan yönetiminden, iktidar ve zenginliğin paylaşımıyla alakalı önerisini değiştirmesini istedi.

Uganda geçen cuma taraflara, bakanlıkların sayısının 30'dan 45'e çıkarılmasını, 10 bakan yardımcısı tayin edilmesini, ülkedeki eyalet sayısının 32'de bırakılmasını ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in görevinde kalmasını öngören bir öneri sunmuştu. Sudan bu öneriye itiraz etmiş ve 30 bakanlıktan oluşan bir hükümet kurulmasını, eyaletlerin sayısının ise 32'den 21'e düşürülmesini teklif etmişti. Sudan geçen salı günü ise Uganda'nın önerisine benzer başka bir öneri sunmuştu.

Güney Sudan'da eski siyasi tutuklular grubunun lideri Pagan Amum dün, Hartum müzakerelerini eleştirmiş ve Afrika Birliği'ne ülkesindeki siyasi sürecin devam etmesi için müdahale etme çağrısında bulunmuştu.

Hartum'da yürütülen barış müzakereleri kapsamında, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve muhalif lider Riek Machar, 27 Haziran'da kalıcı ateşkes sağlanmasını öngören bir barış anlaşmasına imza atmıştı. Barış anlaşmasından bir gün sonra ise güvenlik düzenlemeleri görüşmeleri başlamıştı.

Güney Sudan'daki iç savaşın tarafları, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir hafta süren görüşmelerin ardından 6 Temmuz'da güvenlik düzenlemeleri anlaşması imzalamıştı. Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.