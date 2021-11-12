Hafter, 300 paralı askerini gönderiyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, kendi saflarında savaşan paralı askerlerden 300'ünü ülkelerine geri gönderme kararı aldı.

5+5 Ortak Askeri Komitesi'ndeki Hafter temsilcileri tarafından yapılan yazılı açıklama Libya merkezli El-Marsad gazetesinde yer aldı.

Açıklamada, Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin onayladığı, yabancı paralı askerlerin ülkeden ayrılması planı kapsamında, ilk aşamada 300 paralı askerin ülkeden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Paralı askerlerin ülkelerine gönderilmesi sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile koordinasyon içinde yürütüleceği ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de, yabancı paralı askerler, savaşçılar ve yabancı güçlerin ülkeden aşamalı olarak ayrılması planını onayladığını açıklamıştı.