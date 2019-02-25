Hafter güçleri ülkenin güneyinde 90 evi yaktı

Libya'da Tobruk merkezli meclis üyesi Muhammed Adam Lino tarafından yerel bir televizyona yapılan açıklamada, Hafter kuvvetleri tarafından yaklaşık 90 evin küle çevrildiği belirtildi. Komutan Hafter’in birlikleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.

Lino, "Kardeşlerimin ve babamın da evleri dahil olmak üzere toplam 90 evi yaktılar." dedi. 19 kişinin cesedinin Libya'nın güneyindeki Merzek bölgesindeki hastaneye nakledildiğini de sözlerine ekledi.

Geçen ay, Hafter’ın güçleri El Kaide ve DAEŞ militanlarıyla mücadele etme iddiasıyla Libya’nın güneyinde bir askeri saldırı başlattı.

Libya, 2011'den bu yana, kanlı bir ayaklanmanın pençesinde. Ayaklanma neticesinde ülkeyi uzun yıllar yöneten Muammer Kaddafi devrilmişti.

Kaddafi’nin devrilmesinin ardından, Libya’da keskin siyasi bölünmeler ve ağır silahlı grupların çatışmaları yaşanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net