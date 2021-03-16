Aşiret liderleri, Hafter milislerinin Bingazi'den çıkarılmasını istedi

Sirenayka Sosyal, Siyasi ve Hukuki Bileşenleri Birliği, Bingazi'nin doğusundaki El-Ebyar ilçesinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığında kurulan Ulusal Birlik Hükümeti tebrik edildi.

Sirenayka'daki gizli hapishanelerin açığa çıkarılması, kaçırılanların akıbetinin açıklanması ve bunu yapanların da cezalandırılması çağrısı yapılan açıklamada, Libyalı kadın avukat Henan Berasi'nin öldürülmesi ve milletvekili Siham Sergiva'nın kaçırılması gibi terör eylemleriyle ilgili soruşturma açılması istendi.

Açıklamada, Bingazi'de tamamı Hafter'e bağlı olan askeri oluşumların kentten çıkarılması ve İçişleri Bakanlığının kentte güvenliği sağlama görevini devralması talep edildi.

AA